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۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۰:۳۲

سه و نیم تن مواد غذایی فاسد در مازندران معدوم شد

سه و نیم تن مواد غذایی فاسد در مازندران معدوم شد

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد تسهیلات سفر مازندران از معدوم شدن سه و نیم تن مواد غذایی فاسد از آغاز فعالیت ستاد تسهیلات نوروزی مازندران تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رحمت عباس‌نژاد صبح شنبه در محل ستاد تسهیلات سفر مازندران اظهار داشت: این آمار از 28 اسفند ماه تا پنجم فروردین سال‌جاری توسط کمیته‌های بهداشت و درمان ستاد تسهیلات گزارش شده است.

وی با اشاره به فعالیت 304 بیمارستان و مرکز درمانی دولتی و خصوصی در نوروز امسال تصریح کرد: در این مدت 71 هزار و 819 نفر در اورژانش مراکز درمانی ویزیت شدند.

عباس‌نژاد از بستری شدن چهار هزار و 711 نفر در این مدت خبر داد و خاطرنشان کرد: در این مدت 980 تصادفی در مراکز درمانی مازندران پذیرش شدند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران تصریح کرد: در زمان فعالیت ستاد تسهیلات سفر نوروزی، هزار و 579 جراحی توسط پزشکان مستقر در مراکز درمانی انجام شد.

عباس‌نژاد از آمادگی اعضای ستاد برای امداد اضطراری به مسافران نوروزی خبر داد و اضافه کرد: در این مدت 384 قرص نان، 54 بسته خرما، 140 عدد کنسرو و 206 کیلوگرم بیسکویت بین گردشگران نوروزی توزیع شده است.

کد مطلب 852318

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