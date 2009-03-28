سه و نیم تن مواد غذایی فاسد در مازندران معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رحمت عباس‌نژاد صبح شنبه در محل ستاد تسهیلات سفر مازندران اظهار داشت: این آمار از 28 اسفند ماه تا پنجم فروردین سال‌جاری توسط کمیته‌های بهداشت و درمان ستاد تسهیلات گزارش شده است.

وی با اشاره به فعالیت 304 بیمارستان و مرکز درمانی دولتی و خصوصی در نوروز امسال تصریح کرد: در این مدت 71 هزار و 819 نفر در اورژانش مراکز درمانی ویزیت شدند.

عباس‌نژاد از بستری شدن چهار هزار و 711 نفر در این مدت خبر داد و خاطرنشان کرد: در این مدت 980 تصادفی در مراکز درمانی مازندران پذیرش شدند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران تصریح کرد: در زمان فعالیت ستاد تسهیلات سفر نوروزی، هزار و 579 جراحی توسط پزشکان مستقر در مراکز درمانی انجام شد.