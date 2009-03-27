تعیین سرانه درمان 88 بدون حضور وزرای بهداشت و رفاه

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور سرانه درمان 6500 تومان تعیین شده است که با نظر مخالف وزیر بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مواجه شد.

این موضوع باعث شد در هنگام بررسی لایحه بودجه کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس ، راهکارهایی برای افزایش سرانه درمان پیش بینی شود.

دکتر سید شهاب الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این ارتباط به خبرنگار مهر اذعان داشته بود "برای اینکه سرانه درمان به سمت واقعی شدن حرکت کند مصوب شد این سرانه از سال 88 به صورت پلکانی افزایش یابد.

بر این اساس هر سال درصدی از حداقل حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری برای این موضوع اختصاص یابد.

صدر افزود: با این راهکار دیگر نیاز نیست که سرانه درمان در شورای عالی بیمه تعیین شود زیرا هر سال شاهد افزایش پلکانی این سرانه خواهیم بود.

اجرای این قانون باعث می شود سهم اقشار کم درآمد جامعه از پرداخت هزینه های درمانی کاهش یابد و در نتیجه آن به سمت اجرای عدالت در سلامت حرکت کنیم.