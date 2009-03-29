ساماندهی روستاهای هدف گردشگری در خراسان رضوی برای ایام نوروز

محمد رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: امسال مردم روستاهای هدف گردشگری از جمله بوژان قره سو، شمخال قوچان و دیگر روستاها باغات خود را در اختیار گردشگران قرار داده و سرویس های بهداشتی را آماده کرده اند.

مسئول کمیته شهرستان های ستاد تسهیلات سفرهای خراسان رضوی تصریح کرد: همکاری فعالان دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای هدف گردشگری نیز در رونق گردشگری استان تاثیر زیادی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: حضور پر رنگ فرمانداران به عنوان رئیس ستاد تسهیلات سفرهای شهرستان از دیگر دلایلی است که موجب شده دیگر ادارات در خدمات رسانی قوی تر عمل کنند.

رکنی در خصوص دیگر دلایل افزایش گردشگران در شهرهای سبزوار، بردسکن، نیشابور، قوچان، کلات و درگز تصریح کرد: در بیشتر شهرستانها، کمپینگهای موقت به نام طریق الرضا برپا شده و خدماتی از قبیل چادر، اسکان، آب جوش، خدمات درمانی و اورژانس به صورت رایگان انجام می شود که موجب رضایتمندی مسافران شده است.

رکنی افزود: همچنین ورودی شهرها زیباسازی شده و در تمام مسیرها سرویس بهداشتی مورد نیاز برای گردشگران داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است.

وی حضور فعال نیروی انتظامی، راهنمایی رانندگی و پلیس راه در سطح جاده را موجب امنیت روحی و روانی گردشگران عنوان کرد و گفت: امسال جلسات هماهنگی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در شهرستانها یکماه قبل از شروع مسافرتهای نوروزی تشکیل و برنامه های آن انجام شد به همین دلیل خدمات رسانی مطلوب موجب رشد گردشگری شده است.

مسئول کمیته شهرستان های ستاد تسهیلات سفرهای خراسان رضوی گفت: مشارکت مردم در فراهم کردن امکانات برای گردشگران موجب افزایش 10 تا 25 درصد افزایش گردشگران در شهرهای استان شده است.