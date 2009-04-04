اعتماد متقابل باعث موفقیت من در "بیست" شد

این بازیگر در نشست نقد و بررسی فیلم در خبرگزاری مهر درباره دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن نقش مکمل از جشنواره فجر گفت: واقعاً برای گرفتن این جایزه خوشحالم و این تقدیر را فقط متوجه بازی خودم در فیلم نمی‌دانم، زیرا این نتیجه اعتماد متقابل بین من و کارگردان است.

وی ادامه داد: ابتدا برای حضور در نقش فیروزه و باورپذیری آن برای مخاطب، ترس فراوان داشتم، اما در طول کار اتفاق‌های خوب و مثبت روی داد و از حضور دوستان و کمک‌های آنها بسیار استفاده کردم. در تمام سکانس‌های فیلم ما کنار یکدیگر بودیم و این موضوع به من کمک کرد تا حدی جلو بروم که بازی‌ام توی ذوق نزند. در همین مسیر تلاش کردیم چیزهایی را که قبلاً از مهتاب کرامتی دیده بودیم حذف کرده و نکاتی دیگر را وارد کار کنیم.

مهتاب کرامتی

وی افزود: فیلمنامه با آن چیزی که شما هم اکنون می‌بینید تفاوت داشت و احساس می‌کنم پخته‌تر شده است. تمام اینها کمک کرد نقش فیروزه شکل بگیرد و خوشحالم این نقش جدا از بقیه نبود. در جشنواره فیلم فجر هم مخاطبان از کارگردانی و بازی‌های یکدست کار راضی بودند.



کرامتی درباره دیالوگ‌های محدود این نقش و تکیه برجزئیات رفتاری گفت: من پیش از این تجربه بازی در سکوت را در فیلم "آتش سبز" تجربه کرده بودم. در چنین شرایطی کار بازیگر کمی مشکل‌تر می‌شود. در واقع متکی بودن به دیالوگ به بازیگر کمک می‌کند تماشاگر را درگیر کند، زیرا مخاطب در این نوع بازی جذب دیالوگ‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: در بازی در سکوت مخاطب بر تمام کارهای شما متمرکز است و کوچکترین اشتباه دیده می‌شود. به همین دلیل باید خیلی تلاش کرد تا مخاطب پس نزند. نمی‌توانم بگویم کدام نوع بازی را ترجیح می‌دهم، اما خوشحالم توانستم هر دو نوع را تجربه کنم. بعد از این حضور متفاوت و گرفتن جایزه کارم سخت‌تر می‌شود. امیدوارم امسال هم این شانس را داشته باشم تا در نقش‌های متفاوت حضور یابم.

کرامتی درباره انتخاب‌های آینده خود گفت: دلیل حضورم در جایگاه فعلی تجربیاتی است که از قبل داشتم. خوب یا بد این تجربه‌ها برای من وجود داشته تا به اینجا رسیده‌ام. همیشه بازی در فیلم‌های خاص را ترجیح می‌دهم. هرچند ممکن است این آثار تلخ باشند یا فروش نکنند، اما برای من تجربه‌ای متفاوت هستند.

وی افزود: همیشه دوست دارم با کارگردانان جوان کار کنم و خوش‌شانس بودم که توانستم این تجربیات را به دست بیاورم. البته در کنار این موضوع علاقمند به همکاری با استادان هم هستم. به هیچ عنوان برای کاری که می‌خواهم دنبال کنم از قبل تصمیم‌گیری نمی‌کنم.

کرامتی تأکید کرد: به عقیده من همیشه باید آماده بود و از شرایط موجود نهایت استفاده را کرد و سال 87 این اتفاق برای من افتاد. شاید امسال کارگردانی که من دوست دارم با او کار کنم بخواهد کار کمدی بسازد و از من دعوت به همکاری کند. به همین دلیل نمی‌توانم بگویم در آینده در چه نوع فیلمی بازی خواهم کرد.

این بازیگر درباره حضور خود در نقش‌های مختلف گفت: برای بازی در نقش‌های تاریخی قطعاً کارگردان با ایده‌هایی که دارد به بازیگر کمک می‌کند. اگر یک نمونه زنده از نقش وجود داشته باشد می‌توان از آن الگوبرداری کرد، ولی همیشه این اتفاق نمی‌افتد و بازیگر باید ایده‌هایی را از افراد مختلف در شرایط متفاوت بگیرد و با هماهنگی کارگردان روی آنها کار کند. من از آن دسته بازیگرانی هستم که باید به کارگردان اعتماد کنم و به همین دلیل ایده‌های آنها را می‌پذیرم.

وی با اشاره به حضور خود در فیلم "شبانه‌روز" کیوان علیمحمدی و امید بنکدار، افزود: به طور نمونه در این فیلم من دو نقش را ایفا کردم. یکی نقش تاریخی زنی به نام تاج‌السلطنه و دیگری بازیگری به نام حورا. سعی کردم زمانی که در نقش تاج‌السطنه هستم از نظر جنس بازی با نقش حورا متفاوت باشد.

کرامتی ادامه داد: درباره شخصیت تاج‌السلطنه دست‌نوشته‌هایی وجود دارد که تا حدودی دیالوگ‌های فیلم بر اساس آن نوشته‌ شده است. کتاب زندگی این شخصیت را کارگردان در اختیار من گذاشت تا بتوانم بهتر با نقش کنار بیایم. البته درباره نقش‌های تاریخی گریم و لوکیشن هم می‌تواند کمک کند.

کرامتی در انتها درباره همکاری‌های خود با عبدالرضا کاهانی گفت: ما پیش از این با هم تجربه کار در فیلم "آدم" را داشتیم. وقتی در شهرستان کار می‌کنیم صمیمیت بین بچه‌های گروه بیشتر می‌شود. البته برای این فیلم نیز چند سفر با یکدیگر داشتیم که باعث شد شناخت ما بیشتر شود. وقتی رفاقتی پشت شکل‌گیری کارها باشد، بهتر نتیجه می‌گیریم.