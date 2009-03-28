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۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

170 هزار نفر از موزه ها و اماکن تاریخی مازندران دیدن کردند

170 هزار نفر از موزه ها و اماکن تاریخی مازندران دیدن کردند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر امور فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: از آغاز تعطیلات نوروزی در استان بیش از 170 هزار نفر از موزه ها و اماکن تاریخی استان دیدن کردند.

مهران حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد از گردشگران از موزه تاریخ شهر بابل، کاخ موزه رامسر، موزه قرآن و شهدای آمل، مجموعه تاریخی عباس آباد، خانه نیما یوشیج، موزه هنرهای سنتی و صنایع دستی ساری، مجموعه تاریخی فرح آباد و گوهرتپه بهشهر بازدید کردند.

وی افزود: همچنین تا امروز تعداد 215 هزار زائر نیز وارد بقاع و اماکن متبرکه استان شدند.

به گفته حسنی، با آماده سازی زائرسراهای استان انتظار می رود تا پایان تعطیلات نوروزی این رقم به دو برابر افزایش یابد. 

مدیر فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی مازندران افزود: تاکنون بیش از پنج میلیون نفر مسافر وارد مازندران شدند.

کد مطلب 852460

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