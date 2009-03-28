14 هکتار از سطح دریا به وسعت بندر نوشهر افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی طرح توسعه بندر نوشهر در این شهرستان افزود: این بندر به لحاظ دسترسی سریع به پایتخت و ‌موقعیت استراتژیک، زمینه های مستعد سرمایه گذاری در بخشهای تجاری و کشتیرانی، جاذبه های توریستی و تفریحی بی نظیر از یک سو و تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی که از طرحهای مصوب دولت بوده باعث توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده است.

استاندار مازندران بندر نوشهر را از قدیمی ترین و فعال ترین بنادر شمال کشور دانست و تأکید کرد: بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و ۴۰ میلیارد تومان برای تجهیزات و تأسیسات بندر نوشهر هزینه شده است.

کریمی تصریح کرد: بندر نوشهر تنها بندر دارنده مخازن ذخیره فله مایع غیرنفتی در شمال کشور است که دارای توانایی ذخیره مواد فله تا 12 هزار و ۶۰۰ تن است که با توجه به اتصال مستقیم با مخازن نفتی چالوس با حجم ذخیره ۶۵ میلیون لیتر بیشترین حجم سوآپ فراورده های نفتی را در شمال کشور به خود اختصاص داده است و تا ۵/۱ میلیون تن در سال قابل افزایش است.

وی افزود: این بندر در حال حاضر بهترین آبخور را در بین بنادر شمالی دارا بوده و در آینده نزدیک با توجه به بازسازی و توسعه اسکله های آن به آبخوری در حدود ۵/۷ متر دست خواهد یافت که با توجه به قرار گرفتن در مسیر آزادراه تهران - شمال نقش انکارناپذیری را در عرصه حمل و نقل دریایی کشور ایفاد خواهد کرد.

استاندار مازندران دارابودن کاربری تجاری، ‌نفتی و مسافری، ‌دهانه ورودی کشتی ۱۹۰ متر، ‌دارابودن ۴ اسکله تجاری و یک اسکله نفتی، ‌آبخوری ۵/۵ متر، ‌ظرفیت پذیرش کشتی ۶ هزار تنی، ‌مبادلات کالای تجاری به میزان ۲ میلیون تن، مبادلات مواد نفتی به میزان ۵/۵ میلیون تن و مساحت ۲۵۰هکتاری را از مشخصات ویژه بندر بیان کرد.

کریمی میزان ظرفیت بندر را سه میلیون تن شامل ۵/۱ تن کالای تجاری و ۵/۱ تن مواد نفتی بیان کرد و افزود: طرح توسعه بندر نوشهر مطابق برنامه پیش بینی در قرارداد توسط پیمانکار این طرح که یک سال پیش انتخاب شده در حال پیشرفت است به طوری که عملیات ساخت اسکله های جنوبی این بندر حدود ۳۵ درصد پیشرفت داشته است.

وی با اشاره به اینکه طرح توسعه بندر نوشهر متشکل از چندین پروژه است گفت: بخش عمده ای از برنامه های طرح توسعه بندر نوشهر به انجام رسیده و حدود ۷۰ درصد از پروژه های مربوط به این طرح اجرا شده است.

وی با بیان اینکه تا سه سال آینده اجرای کل برنامه های پیش بینی شده در این بندر به اتمام می رسد، گفت: با اقدامات صورت گرفته ظرفیت عملیاتی بندر نوشهر به پنج میلیون تن در سال خواهد رسید.

کریمی در ادامه با اشاره به طرح توسعه بندر نوشهر و ساخت سه پست اسکله تجاری پیش بینی شده در این طرح اظهار داشت: ساخت این سه پست اسکله ۳۵ درصد پیشرفت داشته و حدود ۱۶ هکتار نیز محوطه عملیاتی این بندر در قالب طرح توسعه در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، حدود دو هکتار از این ۱۶ هکتار مربوط به آزادسازی محوطه های موجود و تملک اراضی در حاشیه بندر است و ۱۴ هکتار دیگر استحصال اراضی از طریق دریا است که در این سه ماه سه هکتار از این عملیات انجام شده است و با ساخت اسکله های جدید بندر نوشهر نیزمی توانیم پیش بینی آبخور تا هفت متر را در این بندر داشته باشیم.

استاندار مازندران افزود: متناسب با افزایش حجم مبادلات بازرگانی و نفتی در دریای خزر و تبدیل این دریا به کانون مبادلات تجاری و نفتی باید توانمندی های بندری هم در شمال کشور افزایش یابد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات بسیار مناسبی که از سالهای اول برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکنون صورت گرفته ظرفیت و توانمندی های بندری چه در بخش تاسیسات و تجهیزات بندری، دریایی و مخابراتی رشد قابل ملاحظه داشته است.

کریمی باتاکید بر اینکه ظرفیت و توانمندی های بندری در این بندر در سالهای اخیر ۱۰ برابر رشد داشته است، گفت: هم اکنون این بندر صاحب مدرن ترین تجهیزات دریایی، بندری و مخابراتی در کنار توسعه زیرساختها و ایجاد محوطه ها و باراندازها در بنادر کشور است.

استاندار افزود: اقدامات بسیاری نظیر توسعه باراندازها و اسکله ها در این بندر در حال انجام است که تا دو سال آینده ظرفیت این بندر را به ۲ برابر وضعیت کنونی افزایش خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه با تصویب هیئت دولت بندر نوشهر به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: با تغییر ماهیت عملکرد این بندر بی شک زمینه برای رشد و توسعه این بندر قدیمی فراهم می شود.

به گفته وی، با احداث آزادراه تهران شمال در این منطقه که فاصله بندر نوشهر تا تهران را به ۱۲۰ کیلومتر کاهش خواهد داد مبادلات تجاری و بازرگانی در این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد شد.