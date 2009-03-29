حفاری 391 هزار متر چاه نفت و گاز توسط شرکت ملی حفاری

حیدر بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این میزان حفاری در مقایسه با سال پیش از آن، 45 هزار و 418 متر افزایش دارد.

وی با اشاره به حفاری و تکمیل 174 حلقه چاه نفت و گاز در این مدت، اظهار داشت: شمار چاه های حفاری شده نیز 19 حلقه بیشتر از سال 1386 بوده است.

بهمنی همچنین به انجام شش هزار و 25 مورد عملیات فنی و 786 مورد عملیات ویژه در سال 1387 اشاره کرد و گفت: در این ارتباط نیز به ترتیب خدمات ارائه شده نسبت به سال 86، 692 و 81 مورد افزایش داشت.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، درباره حفاری انحرافی (جهت دار) توضیح داد: در این بخش که از تکنولوژی بالایی برخوردار است سال گذشته 37 هزار و 130 متر حفاری صورت گرفت که در قیاس با سال قبل از آن یک هزار و 327 متر بیشتر گزارش شده است.

وی جلوافتادگی در اجرای برنامه های حفاری را حاصل دانش و تجربیات موفق فنی کارکنان و به روز بودن دستگاه های حفاری دانست و خاطرنشان کرد: در سال گذشته در حفاری 55 حلقه چاه های نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی 449 روز نسبت به برنامه ارائه شده از سوی کارفرماها جلوافتادگی داشتیم که با توجه به محاسبه هزینه های دستگاه های حفاری و تکمیل و تولیدی شدن زودتر چاه ها صرفه جویی ارزی قابل توجهی برای کشور داشته است.

بهمنی تلاش شبانه روزی کارکنان اقماری را مورد اشاره قرار داد و گفت: هنگام تحویل سال نو و در تعطیلات نوروزی جمعی از کارکنان در ارودگاه های حفاری در نقاط مختلف کشور مشغول به کار بودند که حاصل کار آنان چهار هزار و 670 متر حفاری در چهار روز اول سال است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران یادآور شد: در این ایام حفاری یک حلقه چاه انجام و متراژ حفاری، 258 متر نسبت به برنامه پیش بینی شده بیشتر بوده است.

شرکت ملی حفاری با کاربست حدود 60 دستگاه حفاری در خشکی و دریا و بهره مندی از 20 هزار نیروی فنی و تخصصی هم اکنون بیش از 90 درصد حفاری چاه های نفت و گاز در 10 استان نفتخیز و گازخیز کشور را برعهده دارد. حفاری چاه های زمین گرمایی (ژئوترمال) در ارتفاعات سبلان در استان اردبیل و چاه های عمیق آب در نقاط مختلف کشور از فعالیتهای جنبی این شرکت در بخش حفاری است.

خدمات فنی و ویژه حفاری که دارای تخصص و پیچیدگی خاص است همزمان با عملیات حفاری از ویژگی های کم نظیر و موفق این شرکت در عرصه صنعت حفاری در جهان محسوب می شود.