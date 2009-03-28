1.4 میلیون مسافر از گلستان خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح شنبه در کمیته ستاد تسهیلات سفرهای استان افزود: از این تعداد، یک میلیون و 24 هزار و 604 نفر از طریق وسیله نقلیه شخصی، 409 هزار و 840 نفر از طریق وسیله نقلیه عمومی، دو هزار و 205 نفر از طریق خطوط هوایی و سه هزار و 180 نفر از طریق خطوط ریلی از استان خارج شدند.

وی از رشد 14 درصدی ورود مسافر نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و پیش بینی کرد: تا پایان تعطیلات نوروزی 3 میلیون مسافر وارد استان شوند.



دبیر ستاد تسهیلات سفرهای گلستان بیان داشت: تاکنون 34 هزار گردشگر از بناهای تاریخی گنبد و موزه تاریخی گرگان دیدن کردند.



وی یادآور شد: برج تاریخی گنبدکاووس از آثار منحصر به فرد معماری ایرانی و اسلامی از بناهای تاریخی سده چهارم ه. ق و بلندترین برج آجری جهان است که به دستور شمس المعالی قابوس بن وشمگیر از پادشاهان آل زیار در سال 397 ه. ق ساخته شده است.

به گفته فعالی، موزه گرگان نیز شامل سه بخش باستان شناسی، مردم شناسی و سنگ مزار گورستانهای قدیمی منطقه است که در جنوب امامزاده عبدالله گرگان قرار دارد.

