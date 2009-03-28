معاون گرشگری سازمان میراث فرهنگی از کمپ گردشگری در مشهد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد شریف ملک زاده صبح امروز پس بازدید سرزده از کمپ طرق مشهد افزود: برنامه ریزی برای اسکان و ارائه خدمات در این کمپ به خوبی انجام شده به نحوی که موجب رضایت تمام مسافران شده است.

وی اظهار داشت: در این کمپ علاوه بر سرویس بهداشتی، مسائل امنیتی، حمام، سونای بخار، خشک، فروشگاه مواد غذایی و ارزاق و همچنین سرویس رفت و برگشت به حرم مطهر فراهم شده است.

دکتر ملک زاده تصریح کرد: بازرسان محسوس و نامحسوس به صورت شبانه روزی به مراکز اقامتی نظارت می کنند.

وی با تشکر با اشاره به همکاری استاندار خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور عمرانی و فرمانداری و شهرداری مشهد، خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم تمام زائران را اسکان دهیم تا زائر حضرت رضا (ع) راضی مشهد مقدس را ترک کند.

ملک زاده در پایان از خدمات مدیر کمپ طرق مشهد تقدیر و وی را مورد تشویق قرار داد.