عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- یک موسسه تحقیقاتی آلمانی اعلام کرد که اعضای ناتو درباره چگونگی برخورد با روسیه دچار اختلاف شدید هستند.
- یک دادگاه آمریکایی در اقدامی نامعقول و در حمایت از جنایات صهیونیستها، بخاطر مرگ یک نظامی اسرائیلی توسط نیروهای حماس از ایران درخواست غرامت کرد.
- در پی اعلام استراتژی جدید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای تشدید حملات علیه طالبان، این گروه شورشی نیز از تشدید حملات به نظامیان خارجی خبر داد.
- یک نظامی افغان، دو عضو ایساف(نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت در افغانستان) را در این کشور کشت.
- گوردون براون نخست وزیر انگلیس هرگونه مذاکره با دولت آرژانتین درباره مالکیت جزایر فالکلند را رد کرد.
- رای گیری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تعیین مدیر کل جدید این نهاد بین المللی برای چهارمین بار نتیجه ای دربر نداشت.
- آژانس بین المللی انرژی اتمی از معرفی نامزدهای جدید مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه خبر داد.
- جوزف بایدن معاون اول باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای انجام دیداری چهار روزه از آمریکای مرکزی و جنوبی عازم این منطقه شد.
- باراک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا در استراتژی جدید این کشور در افغانستان خواستار ناامن کردن منطقه برای القاعده و طالبان شد.
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