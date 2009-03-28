کارگردان "اخراجی‌ها 2" درباره استقبال از این فیلم به خبرنگار مهر گفت: اکران عمومی فیلم به شکل رسمی از اول فروردین آغاز شد. با توجه به تاخیر در اعلام فیلم‌های نوروزی فرصت و زمان کافی برای شروع تبلیغات را از دست دادیم. حتی کپی‌های فیلم هم آماده نبود. اکران فیلم در تهران در 28 سینما شروع شد و از سوم فروردین فیلم در 56 شهر همزمان روی پرده رفت.

وی افزود: با توجه به فروش قابل توجه "اخراجی‌ها" انتظار استقبال از این فیلم را داشتم. اما گمان نمی‌کردم با توجه به ضعفی که در بخش تبلیغات داریم فیلم در روزهای اول نمایش با اقبال روبرو شود. استقبال مردم آنقدر بود که در سینما اریکه ایرانیان و استقلال سانس‌ اضافی برای نمایش گذاشتند و حتی فیلم ساعت سه بامداد روی پرده رفت. در شهرستان‌ها هم استقبال از فیلم به همین میزان است.

این کارگردان ادامه داد: خوشبختانه واکنش مخاطبان به این فیلم و پیام آن مثبت بوده است. در اغلب سینماها، پس از پایان فیلم تماشاگران با خواندن سرود ملی با شخصیت‌های فیلم همراه ودر حس میهن‌پرستی و فضای ملی فیلم شریک می‌شوند. زمان نمایش فیلم "اخراجی‌ها" با توجه به فرصت تبلیغاتی مناسب بالاترین رقم فروش فیلم در یک روز 60 میلیون تومان بود. در حالی که "اخراجی‌ها2" روز گذشته 110 میلیون تومان فروش داشته است.این نشان می‌دهد که مردم با فیلم ارتباط برقرار کرده‌اند.

ده‌نمکی گفت: فروش نیم میلیاردی این فیلم در چهار روز گذشته نشان می‌دهد فیلم قابلیت تبدیل شدن به یک پدیده رکوردشکن را دارد و اگر ماجراهایی را که برای "اخراجی‌ها" به وجود آمد برای این فیلم اتفاق نیفتد، می‌توان امیدوار بود فیلم فصلی تازه در سینمای ایران باشد. فروش "اخراجی‌ها 2" به نوعی رونق سینمای ایران کمک می‌کند و باید از استقبال از فیلمی از دل این سینما خوشحال باشیم.

وی درباره ادامه این استقبال گفت: گمان می‌کردم فروش فیلم پس از هفته دوم نمایش و از طریق تبلیغات دهان به دهان بیشتر شود، اما فیلم از همان ابتدا با استقبال مواجه شد و این امیدوارکننده است. اما نمی‌دانم این روند تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. اگر این استقبال تا پایان تعطیلات ادامه پیدا کند می‌توان با قطعیت گفت که رکورد "اخراجی‌ها" شکسته می‌شود.

مسعود ده‌نمکی با اشاره به برنامه‌ ریزی برای تبلیغات فیلم گفت: بخش اداری سازمان صداو سیما در تعطیلات چندان فعال نیست و تعداد محدودی تیزر آماده، تایید و پخش شد. با پایان تعطیلات تیزرهای تازه‌ای روی آنتن می‌رود و تبلیغات میدانی فیلم بیشتر می‌شود.

ده‌نمکی درباره ساخت فیلم پشت صحنه "اخراجی‌ها2" گفت: این روزها مشغول تدوین این فیلم هستم که اواسط فروردین به بازار می‌آید. این فیلم 120 دقیقه‌ای روند تولید "اخراجی‌ها2" را به تصویر می‌کشد.

این کارگردان با اشاره به ساخت سومین قسمت از این سه گانه گفت: به زودی نگارش فیلمنامه "اخراجی‌ها 3" را شروع می‌کنم، اما اگر شرایط برای ساخت این فیلم مهیا نشود. فیلمنامه "رسوایی" که مضمونی اجتماعی دارد، مقابل دوربین می‌برم.

"اخراجی‌ها2" به کارگردانی مسعود ده‌نمکی با بازی امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا، جواد رضویان، نگار فروزنده، مهراوه شریفی‌نیا، حسام نواب صفوی و... از اول فروردین اکران عمومی شده است.