شیوه نامه ستادهای نوروزی روستاهای گلستان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی الرضا بخشی صبح شنبه در ستاد تسهیلات نوروزی روستاهای استان گلستان اظهار داشت: این شیوه نامه در 17 بند تصویب و تدوین و برای ابلاغ به دهیاری ها ابلاغ شده است.

وی افزود: با توجه به وجود جاذبه های فراوان روستاهای، حضور مسافران نوروزی در آبادی ها و جاذبه های گردشگری تشکیل ستادهای نوروزی به منظور ارتقا سطح کیفی خدمات گردشگری به مسافران و حفظ جاذبه های موجود ضروری به نظر رسیده و در دستور کار قرار گرفت.



وی خاطرنشان کرد: این استان با مواهب طبیعی و اقلیمهای متفاوت و واقع شدن در مسیر بارگاه امام هشتم، مقصد مناسبی برای گردشگران بوده، به همین منظور پذیرایی شایسته از مهمانان نوروزی و ترسیم چهره ای مطلوب از استان در ذهن آنان ضرورت دارد.

بخشی ادامه داد: اقدامات ستادهای نوروزی روستاها در دو بخش خدمات رسانی به مهمانان و گردشگران و نیز تغییر چهره روستاها و بر اساس آیین نامه تدوینی دفتر امور روستایی انجام می شود.

قائم مقام ستاد تسهیلات سفرهای استان گلستان نیز در این جلسه از اقدامات ویژه شهرداری ها و دهیاری های استان در جهت ارائه خدمات بهتر به مسافران و گردشگران نوروزی و نیز ایجاد فضاهای مناسب تقدیر و تشکر کرد.

هوشنگ غلامزاده افزود: امسال در روستاهای پرتردد، کمپهای استقبال از مسافران و گردشگران در ورودی روستاها و مکان های پررفت و آمد برپا شده و افرادی با لباس متحدالشکل به گردشگران خدمات رسانی کرده و نیز اطلاعات لازم را در خصوص اماکن گردشگری، مذهبی، خدماتی می پردازند.

معاون عمرانی استاندار گلستان یادآور شد: همچنین 10 کمپ خدمات رسانی به مسافران نوروزی در نقاط استان گلستان در مسیر جاده اصلی برپا شده است.