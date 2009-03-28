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۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۱:۴۵

شیوه نامه ستادهای نوروزی روستاهای گلستان تدوین شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان از تدوین شیوه نامه ستادهای نوروزی روستاهای این استان برای سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی الرضا بخشی صبح شنبه در ستاد تسهیلات نوروزی روستاهای استان گلستان اظهار داشت: این شیوه نامه در 17 بند تصویب و تدوین و برای ابلاغ به دهیاری ها ابلاغ شده است.

وی افزود: با توجه به وجود جاذبه های فراوان روستاهای، حضور مسافران نوروزی در آبادی ها و جاذبه های گردشگری تشکیل ستادهای نوروزی به منظور ارتقا سطح کیفی خدمات گردشگری به مسافران و حفظ جاذبه های موجود ضروری به نظر رسیده و در دستور کار قرار گرفت.
 
وی خاطرنشان کرد: این استان با مواهب طبیعی و اقلیمهای متفاوت و واقع شدن در مسیر بارگاه امام هشتم، مقصد مناسبی برای گردشگران بوده، به همین منظور پذیرایی شایسته از مهمانان نوروزی و ترسیم چهره ای مطلوب از استان در ذهن آنان ضرورت دارد.

بخشی ادامه داد: اقدامات ستادهای نوروزی روستاها در دو بخش خدمات رسانی به مهمانان و گردشگران و نیز تغییر چهره روستاها و بر اساس آیین نامه تدوینی دفتر امور روستایی انجام می شود.

قائم مقام ستاد تسهیلات سفرهای استان گلستان نیز در این جلسه از اقدامات ویژه شهرداری ها و دهیاری های استان در جهت ارائه خدمات بهتر به مسافران و گردشگران نوروزی و نیز ایجاد فضاهای مناسب تقدیر و تشکر کرد.

هوشنگ غلامزاده افزود: امسال در روستاهای پرتردد، کمپهای استقبال از مسافران و گردشگران در ورودی روستاها و مکان های پررفت و آمد برپا شده و افرادی با لباس متحدالشکل به گردشگران خدمات رسانی کرده و نیز اطلاعات لازم را در خصوص اماکن گردشگری، مذهبی، خدماتی می پردازند.   

معاون عمرانی استاندار گلستان یادآور شد: همچنین 10 کمپ خدمات رسانی به مسافران نوروزی در نقاط استان گلستان در مسیر جاده اصلی برپا شده است.

کد مطلب 852494

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