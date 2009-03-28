لیگ برتر واترپلو پس از وقفه ای یک ماهه از امروز آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر همین اساس و طبق برنامه امروز شنبه 8 فروردین ماه از ساعت 15 در زنجان ، تیم هیئت شنای این شهر که با 8 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی رقابت ها قرار دارد به مصاف تربیت بدنی فارس 9 امتیازی می رود که در رده پنجم جدول قرار دارد.

همچنین امروز یک دیدار نیز در امیدیه برگزار می شود و تیم نفت امیدیه، تیم رده سوم جدول، میزبان صنعت نفت آبادان قعرنشین خواهد بود.

امروز همچنین قرار بود یک مسابقه نیمه تمام در چارچوب هفته چهارم از دور رفت بین دو تیم صنعت زغال کرمان و نفت و گاز گچساران در تهران انجام شود (این دیدار در تاریخ 23 آبان ماه 87 به دلیل ازدحام تماشاگر در کرمان 7-7 نیمه تمام ماند و بنا بر تصمیم کمیته فنی واترپلو نتیجه به برپایی مسابقه مجدد موکول شد) که بنا بر درخواست نماینده کرمان ، بازی لغو شد و نتیجه 5 بر صفر به سود تیم نفت و گاز گچساران اعلام شد.

رقابت های لیگ برتر واترپلو با حضور 9 تیم در یک جدول دوره ای به صورت رفت و برگشت برگزار می شود. در حال حاضر تیم ایران توسعه کرج با 20 امتیاز از 11 بازی در صدر جدول رده بندی قرار دارد. تیم نفت و گاز گچساران با 20 امتیاز از 12 بازی و با توجه به باخت مقابل ایران توسعه کرج در رده دوم جدول است و نفت امیدیه با 15 امتیاز از 10 بازی در جایگاه سوم قرار دارد.

پس از پایان دور برگشت مسابقات، 4 تیم نخست جدول رده بندی به مرحله پلی آف (حذفی) صعود خواهند کرد. دیدارهای فینال و رده بندی هجدهمین دوره لیگ برتر واترپلو جمعه 11 اردیبهشت ماه جاری در استخر آزادی تهران برگزار می شود.