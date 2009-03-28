مرحله اول ایستگاه تقویت فشار شمال و شمالغرب کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، بهرام جعفری صبح شنبه در جریان بازدید جمعی از مسئولان این شهرستان با بیان اینکه این طرح در حال حاضر از 97 درصد پیشرفت فزیکی برخوردار است، افزود: این طرح در مسیر خط لوله انتقال گاز همدان - بیجار - تکاب در زمینی به مساحت 9 هکتار ساخته می شود.

وی ادامه داد: این طرح با بهره مندی از آخرین فناوری ها و استاندردهای جهانی به دست مهندسان و کارشناسان ایران ساخته می شود و برای ساخت مرحله اول آن 600 میلیارد ریال هزینه شده است.

جعفری خاطرنشان کرد: مرحله اول این طرح با همکاری مسئولان اجرایی شهرستان تکاب در مدت شش ماه به بهره برداری می رسد این در حالی است که مدت زمان معمول برای اجرای چنین طرح هایی حدود سه سال است.

وی یادآور شد: مرحله دوم این ایستگاه که در حقیقت طرح توسعه آن است با 200 میلیاردریال اعتبار در مدت دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مسئول اجرای ایستگاه تقویت فشار تکاب گفت: با بهره برداری از این ایستگاه ضمن تقویت فشار در خط لوله انتقال گاز شمال و شمال غربی امکان صادرات گاز مازاد بر مصرف هم فراهم خواهد شد.