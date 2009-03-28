فاصله زیادی تا گردشگری حرفه ای وجود دارد

رحمت عباس نژاد در محل ستاد تسهیلات سفرهای استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: از شش میلیون و 400 هزار مسافری که طی 10 روز گذشته وارد مازندران شده اند، حدود پنج میلیون و 855 هزار نفر به صورت شخصی وارد مازندران شده اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با تاکید بر کاهش شاخص مسافرتها شخصی، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به گردشگری حرفه ای باید کاهش مسافرتهای شخصی را در کشور داشته باشیم.

وی افزود: وجود دفاتر ایرانگردی و جهانگردی حرفه ای، وضعیت مناسب حمل و نقل و اقامت مسافران و گردشگران همچنین امنیت و احساس آرامش گردشگران در تورهای مسافرتی نقش بسزایی در رسیدن به گردشگری حرفه ای دارد که سازمان گردشگری مازندران در تدارک و ایجاد زیرساختهای است.

عباس نژاد یادآور شد: طی 10 روز گذشته 10 هزار و 367 مورد بازدید از صنوف و مراکز اقامتی و پذیرایی مختلف صورت گرفته و 670 پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.



دبیر ستاد تسهیلات سفر مازندران با اشاره به اینکه 750 نوع اقلام تبلیغاتی در قالب کتابچه، بروشور و دفترچه راهنما از سوی دستگاه های اجرای مختلف عضو ستاد سفر تهیه شده است، یادآور شد: تا پایان تعطیلات بیش از یک میلیون و 200 هزار از این اقلام در بین مسافرین توزیع خواهد شد.

وی اطلاع رسانی اخبار ایام نوروز را از سوی نمایندگان خبرگزاری ها در مازندران مثبت ارزیابی کرد و گفت: اطلاع رسانی ستاد تسهیلات سفر مازندران طبق اعلام ستاد ملی سفر در رتبه اول کشور قرار دارد.