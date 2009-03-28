صادرات ماهیان زینتی استان مرکزی افزایش می یابد

سیدهادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: در سال گذشته 100 هزار دلار انواع ماهی زینتی به کشورهای عراق، کویت و امارات صادر شده است و در تلاش هستیم زمینه هایی را برای حضور بیشتر تولیدکننده در عرصه های صادراتی فراهم کرده و تاکنون تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شده است.

وی حمایت از تولید و صادرکنندگان و ایجاد رقابت را از جمله راه های افزایش صادرات این نوع محصول دانست و گفت: بازارهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه علاقمند ماهیان زینتی هستند.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی دارای بیشترین تنوع تولید ماهیان زینتی در کشور است، ادامه داد: سال گذشته در استان مرکزی 100 میلیون قطعه ماهی زینتی تولید شد که با توجه به پتانسیلهای استان این میزان قابل افزایش است.

موسوی تعداد اشتغال در زمینه پرورش ماهیان زینتی در استان را حدود 200 نفر دانست و خاطرنشان کرد: اکنون 28 مرکز فعال تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در استان فعالیت دارند که از این تعداد تنها در دو واحد آن بیش از 191 هزار قطعه انواع ماهیان زینتی تولید می ‌شود.

وی افزود: ماهیان زینتی تولید شده در این مراکز شامل آنجل، رددویل، سیچلابد، اسکار و دیگر گونه‌ های ماهیان زینتی است که این میزان نسبت به سال پیش از آن 374 درصد رشد داشته است.

مدیر شیلات استان مرکزی تاکید کرد: در صورت فراهم شدن شرایط لازم برای تولید ماهیان زینتی، استان مرکزی امکان تولید سالانه 10 میلیون قطعه انواع ماهی را برای صادرات دارد.

وی یادآور شد: متقاضیان برای ایجاد هر واحد پرورش دهنده باید با دریافت مدارک بهداشتی نسبت به ایجاد واحدهای پرورش دهنده ماهیان زینتی اقدام کرده و از تسهیلات پیش‌ بینی شده در این بخش بهره ‌مند شوند.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اضافه کرد: به منظور ارائه آموزشهای لازم به سرمایه ‌گذاران در این بخش نیز با هماهنگی‌های صورت گرفته به زودی رشته تکثیر و پرورش ماهیان زینتی با همکاری وزارت علوم در مقطع کاردانی دایر می‌شود.