اتحاد طالبان پاکستان و افغانستان برای مقابله با استراتژی جدید آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از گفتگو با تعدادی از سران طالبان خبر داده و این گروه را در تلاش برای متحد شدن علیه نیروهای خارجی اعلام کرد.

این رسانه غربی مدعی شد از سوی سران طالبان در افغانستان نامه هایی برای سران این گروه در پاکستان ارسال شده است که در آنها خواستار کنار گذاشتن اختلافات شده اند.

نیویورک تایمز همچنین ازدیدار مقامات طالبان با یکدیگر در روزهای اخیر به منظور بررسی استراتژی جدید آمریکا در پاکستان وافغانستان خبر داد.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز گذشته استراتژی جدید این کشور در مبارزه با طالبان و القاعده را اعلام کرده و در آن بر ناامن کردن منطقه برای این گروه تاکید کرد.