جابجایی 5/3 میلیون مسافر از طریق پایانه ها در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ولی آذروش با بیان این مطلب افزود: با توجه به پیش بینی افزایش 2 برابری مسافران پایانه های شهر در تعطیلات اول سال جدید نسبت به سال قبل تمهیداتی اندیشیده شد که بیشترین بهره برداری را از ظرفیت و امکانات پایانه ها داشته باشیم .

وی ادامه داد: در ایام تعطیلات نوروز روزانه 6 هزار اتوبوس در پایانه های تهران به مسافران خدمات رسانی کردند و این خدمات همچنان ادامه دارد.

مهندس آذروش همچنین گفت: در هنگام تحویل سال نو در تمام پایانه های شهر سفره هفت سین برپا شد و افرادی که در لحظه تحویل سال در پایانه ها بودند در کنار سفره هفت سین نشسته و ازآن ها پذیرایی شد.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای تهران با اشاره به اینکه 70 تا 75 درصد سفرهای مردم در ایام نوروز با اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی است گفت: در تلاشیم تا مشکلات سال های گذشته در پایانه ها را از سر راه برداریم و با توجه به حجم انبوه مسافران در ایام نوروز ارائه خدمات مسافربری را ساماندهی کنیم تا مسافران با آسایش و راحتی بیشتری سفر کنند.