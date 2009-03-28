سوریه همیشه برای آزادی سرزمین های اشغالی تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، ولید المعلم امروز در سخنانی که در نشست مقدماتی وزیران خارجه عرب در دوحه ایراد کرد، با تاکید بر تعهد سوریه در مقابله با همه خطراتی که کشورهای عربی را تهدید می کند، گفت : دمشق به تلاش خود برای آزادی همه سرزمین های اشغالی در منطقه جولان و جنوب لبنان ادامه می دهد.

وزیر خارجه سوریه درعین حال خاطر نشان کرد : سفرهای متقابل بین کشورهای عربی از زمان ارائه ابتکار عمل "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان در کنفرانس کویت فعال شده است به گونه ای که مذاکرات عربی وارد مرحله جدیدی شده است.

وی درعین حال بر اهمیت موضع یکپارچه کشورهای عربی درقبال گروه های فلسطینی و حمایت از مسئله فلسطین به منظور تاسیس کشور فلسطین به پایتختی قدس تاکید کرد.

ولید المعلم همچنین خاطر نشان کرد : کنفرانس دوحه فرصت گرانبهایی برای اعلام همبستگی با سودان است.

بیست و یکمین اجلاس سران عرب دوشنبه آینده برابر با دهم فروردین ماه در شهر "دوحه " پایتخت قطر برگزار می‌شود.