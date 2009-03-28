80 درصد شرکت کنندگان در اردوهای راهیان نور استان مرکزی جوانان هستند

سرهنگ پاسدار محسن گلشن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: در ایام عید امسال، بیش از 9 هزار نفر از شهروندان استان در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند.

وی افزود: روند اعزام زائران تا پایان سال ادامه می یابد و حضور پرشور جوانان و نوجوانان حاکی از علاقه این نسل به انقلاب، نظام، آگاهی و هوشیاری آنان است.

گلشن زاده با اشاره به اجرای برنامه های جنبی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در استان مرکزی پنج کمیته اطلاع رسانی و فرهنگی، امنیت و اطلاعات، پشتیبانی، بهداشت و درمان، حمل و نقل در ستاد راهیان نور فعال شده است.

وی ادامه داد: به منظور ایجاد آسایش کاروانهای راهیان نور 24 اردوگاه در خوزستان و هشت اردوگاه در کرمانشاه و ایلام برای استقرار کاروانهای استان مرکزی در نظر گرفته شده و هماهنگی های لازم نیز صورت گرفته است.