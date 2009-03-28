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۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۱۴

تصادفات درون شهری در آذربایجان غربی 32 درصد کاهش یافت

تصادفات درون شهری در آذربایجان غربی 32 درصد کاهش یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی گفت: از ابتدای شروع طرح نوروزی در این استان تصادفات درون شهری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در شهرها 32 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ حسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای شروع طرح نوروزی در استان 133 مورد تصادف درون شهری در سطح شهرهای استان رخ داده است.

وی ادامه داد: این تصادفات شامل دو مورد تصادف فوتی، 37 مورد تصادف جرحی و 94 مورد تصادف خسارتی است که در اثر تصادفات فوتی دو نفر کشته و 37 نفر مجروح شده اند.

سرهنگ غلامی خاطرنشان کرد: در مدت زمان مشابه نسبت به سال قبل تصادفات جرحی 35 درصد، خسارتی 33 درصد و مجروحین حوادث رانندگی 35 درصد کاهش یافته که در مجموع 32 درصد با کاهش تصادفات روبرو بوده ایم.

کد مطلب 852598

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