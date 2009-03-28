تصادفات درون شهری در آذربایجان غربی 32 درصد کاهش یافت

سرهنگ حسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای شروع طرح نوروزی در استان 133 مورد تصادف درون شهری در سطح شهرهای استان رخ داده است.

وی ادامه داد: این تصادفات شامل دو مورد تصادف فوتی، 37 مورد تصادف جرحی و 94 مورد تصادف خسارتی است که در اثر تصادفات فوتی دو نفر کشته و 37 نفر مجروح شده اند.

سرهنگ غلامی خاطرنشان کرد: در مدت زمان مشابه نسبت به سال قبل تصادفات جرحی 35 درصد، خسارتی 33 درصد و مجروحین حوادث رانندگی 35 درصد کاهش یافته که در مجموع 32 درصد با کاهش تصادفات روبرو بوده ایم.