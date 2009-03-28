درباره مذاکره با تهران در زمان مقتضی تصمیم می گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ریچارد بوچر معاون امور جنوب آسیای وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: کنون هیچ برنامه ای برای گفتگو بین مقامات ایران و ایالات متحده وجود ندارد.

وی در عین حال بر نقش سازنده ایران در منطقه تاکید کرد و گفت: با دیدن نقش سازنده جمهوری اسلامی، در زمان مقتضی تصمیم لازم را برای مذاکره با تهران خواهیم گرفت.

وی درباره جزئیات و سطح مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا در آینده توضیحی نداد.

گفتنی است که ایران ضمن تاکید بر همکاری با آمریکا به نفع مردم عراق و افغانستان، هرگونه مذاکره مستقیم با ایالات متحده را به تغییر رویکرد این کشور به شکل واقعی منوط کرده است.