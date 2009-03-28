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۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۲۳

بسیج امیدان در مدارس ابتدایی آذربایجان غربی راه اندازی می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه شهدای آذربایجان غربی از راه اندازی واحدهای امیدان بسیج در مدارس ابتدایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، سرهنگ پاسدار حسین سلطانی ظهر شنبه در بازدید از واحدهای بسیج دانش آموزی  میاندوآب اظهار داشت: در حال حاضر واحدهای بسیج دانش آموزی پیشگامان در مدارس متوسطه و پویندگان در مدارس راهنمایی فعال است.

وی ادامه داد: در ماه های آتی با هدف بسط و گسترش فعالیتهای بسیج در بین دانش آموزان ابتدایی و جذب، سازماندهی و آموزش این دانش آموزان واحدهای بسیج دانش آموزی امیدان در مدارس شهرستانهای استان ایجاد خواهد شد. 

سلطانی خاطرنشان کرد: هم اکنون یک سوم دانش آموزان مدارس راهنمایی و متوسطه استان در بیش از هزار واحد بسیج دانش آموزی پیشگامان و پویندگان و یک سوم فرهنگیان نیز در صد پایگاه مقاومت بسیج عضو هستند که براساس برنامه ریزی های به عمل آمده این تعداد به  دانش آموزان و فرهنگیان استان افزایش می یابد.

کد مطلب 852604

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