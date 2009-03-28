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۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

میزان تولید آبزیان در استان زنجان 13 درصد رشد داشته است

میزان تولید آبزیان در استان زنجان 13 درصد رشد داشته است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر امور آبزیان استان زنجان گفت: میزان تولید انواع آبزیان در این استان طی سال گذشته 13درصد نسبت به سال 86 افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمود صیادبورانی ظهر شنبه در جمع فعالان صنعت آبزی پروری استان زنجان، میزان تولید گونه های مختلف آبزیان در این استان را در سال گذشته یک هزار و 850 تن عنوان کرد و افزود:‌ این میزان در سال ماقبل آن یک هزار و 392 تن بوده است.

وی ادامه داد: طی سال گذشته 790 تن انواع ماهیان گرمابی، 60 تن فیل ماهی، 10 تن شاه میگو، 170 تن انواع ماهیان بومی و 820 تن ماهیان سردآبی تولید شد.

صیادبورانی افزود:‌ افزایش تولیدات آبزیان، جایگاه استان زنجان را از رده 21 در سالهای گذشته به رده 16 در بین 31 منطقه شیلاتی کشور در سال 87 ارتقا داد و در زمان حاضر استان زنجان دو درصد از سهم تولید آبزیان کشور را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 852605

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