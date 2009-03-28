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۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۳۷

دولت سودان هشدار داد:

احتمال ربوده شدن هواپیمای حامل البشیر توسط صهیونیستها

احتمال ربوده شدن هواپیمای حامل البشیر توسط صهیونیستها

یک مقام سودانی نسبت به احتمال ربوده شدن هواپیمای رئیس جمهوری سودان در صورت تصمیمش برای حضور در نشست سران عرب هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط ، " قطبی مهدی " یکی از رهبران برجسته حزب حاکم سودان احتمال داد : در صورت سفر عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور به دوحه هواپیمای حامل وی از سوی صهیونیست ها ربوده شود یا در غیر این صورت دیر یا زود مورد تعرض صهیونیست ها قرار بگیرد.

وی افزود : تجربه ها نشان داده است که کشورهای دشمن با سودان به قوانین بین المللی و حتی به رفتار و منش اخلاقی در روابطشان با ملت ها احترام نمی گذارند.

این درحالی است که منابع دیپلماتیک عربی به روزنامه عکاظ  چاپ عربستان درباره وجود برخی اختلاف نظرهای عربی درقبال مشارکت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در نشست سران عرب در دوحه خبر دادند.

دراین حال برخی از کشورهای عربی براین باورند که عمر البشیر باید در نشست سران عرب در دوحه شرکت کنند و تصمیم دادگاه جنایی بین المللی (لاهه ) را بشکند و در مقابل برخی دیگر از کشورهای عربی براین باورند که حضور عمرالبشیر در نشست سران عرب در دوحه برای کنفرانس و همچنین کشور میزبان مشکلات زیادی ایجاد می کند.

دادگاه بین المللی جنایی چهاردهم اسفند 87 عمر البشیر را به دست داشتن در کشتار دارفور متهم و با استناد به این اتهامات حکم بازداشت وی را صادر کرد.

کد مطلب 852609

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