چادرخوابی در معابر عمومی، امنیت مسافران را به خطر می اندازد

محمدحسن موحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: در روزهای اول سال به شدت با چادرخوابی در معابر مشهد برخورد شد و مسافران به کمپهای پیش بینی شده راهنمایی شدند.

وی با اشاره به علت افزایش مسافرانی که از چادرهای مسافرتی در معابر و بوستانهای داخل شهر مشهد استفاده می کنند، یادآور شد: افزایش ناگهانی بیش از انتظار مسافران و کمبود فضای اسکان در کمپها موجب شد تا مسافران در پارکها و حاشیه بلوارها اتراق کنند.

موحدیان در خصوص چادرخوابی در معابر و پارکها به رغم در نظر گرفتن کمپ زائر، باباقدرت و طرق گفت: دور بودن کمپها از برخی مسیرهای ورودی شهر و همچنین عدم اطلاع مسافران از محل این کمپها موجب شد تا مسافران در پارکها و حاشیه بلوارها اتراق کنند.

وی ادامه داد: در بازدید از ستاد تسهیلات سفرهای خراسان رضوی نسبت به چادرخوابی برخورد شده است و هر روز ماموران شهرداری به جمع آوری چادرهای برپا شده در معابر سطح شهر می پردازند.

موحدیان خاطرنشان کرد: علاوه بر کمپهای باباقدرت، طرق و زائر، یک هزار مدرسه و سالنهای ورزشی جهت مواقع اضطراری در نظر گرفته شده است.