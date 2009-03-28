وابستگی به درآمدهای نفتی موجب کاهش درآمد در بخش گردشگری است

مصطفی کواکبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: پایین بودن جذب گردشگر در کشور منجر به عدم استقبال بخش خصوصی در سرمایه گذاری صنعت گردشگری شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید با فراهم آوردن تسهیلاتی نظیر نقدینگی، آب، برق، گاز و ... بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری تشویق کند.

وی با اشاره به اینکه پایین بودن جذب گردشگر در کشور منجر به عدم استقبال بخش خصوصی در سرمایه گذاری صنعت گردشگری کشور نشده است، افزود: امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع درآمدزایی کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا است اما این درآمد گردشگری در ایران بسیار ناچیز است.

کواکبیان یادآور شد: به رغم وجود آثار باستانی کم نظیر و وجود جاذبه های طبیعی در ایران، در جذب گردشگر بین المللی موفق نبوده ایم.

وی با تاکید بر اینکه زیرساختهای گردشگری ایران بسیار ناچیز است، خاطرنشان کرد: البته در طول سالهای گذشته زیرساختهای گردشگری کشور کمی بهبود یافته است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل کمبود در سرویسهای بهداشتی و نامناسب بودن صنعت حمل و نقل و ... صنعت گردشگری کشور مطلوبیت لازم را ندارد.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته رشته های مرتبط با گردشگری در دانشگاه ها ایجاد شده اما هنوز در ایران رشته مرتبط با صنعت گردشگری در سطح دانشگاهی ایجاد نشده است.