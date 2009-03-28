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۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

در ایام نوروز؛

روزانه 700 هزار نفر به حرم رضوی مشرف می شوند

روزانه 700 هزار نفر به حرم رضوی مشرف می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: در ایام نوروز روزانه 600 تا 700 هزار نفر به حرم مطهر رضوی مشرف می شوند.

سیداحمد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: در ایام نوروز روزانه 600 تا 700 هزار تشرف به حرم مطهر رضوی انجام می شود.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: توسعه آموزه های مکتب رضوی با ارائه برنامه های تبلیغی و ترویجی از ضرورت هایی است که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی با اشاره به حضور میلیونی زائران در ایام نوروز و با تاکید بر ترویج فرهنگ اسلامی و شیعی با استفاده از پتانسیل گردشگران مذهبی در این شهرستان، خاطرنشان کرد: وجود بارگاه منور امام رضا (ع) مشهد را به پایتخت معنوی جهان اسلام تبدیل کرده است بنابراین بهره گیری از ظرفیتهای گردشگری، مذهبی در این شهر ضروری است.

علوی ادامه داد: با همکاری آستان قدس رضوی در جهت خدمت رسانی به زائران، توسعه گردشگری مذهبی باید در دستور کار سازمان های ذیربط به ویژه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی قرار گیرد.

کد مطلب 852618

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