ساخت مسکن مهر در گنبد سرعت بیشتری می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، غلامعلی سوسرایی عصر شنبه در اولین جلسه مسکن مهر شهرستان اظهار داشت: به منظور تسریع در اجرای این طرح باید قطعات به افراد و گروه ها واگذار و نظارت دقیق بر آن صورت گیرد.

وی افزود: تاکنون 96 گروه شش نفره برای ساخت مسکن مهر در این شهرستان تشکیل شده که برای 71 گروه پروانه ساختمان صادر و در منطقه پیرحاجی نیز 600 واحد مسکن مهر در قالب 24 مجتمع مسکن مهر برای ساخت آماده است.

فرماندار گنبد تاکید کرد: برای تحقق این شعار محوری امسال باید بخشهای مختلف تعامل و همکاری همه جانبه باهم داشته باشند و الگوی مصرف بهینه و اصولی شود.

وی یادآور شد: اصلاح الگوی مصرف علاوه بر بخشهای ملی در زندگی فردی اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و صرفه ‌جویی با رویکرد مصرف صحیح موجب پیشرفت و توسعه می شود.

شهرستان گنبد کاووس بیش از 295 هزار نفر جمعیت دارد.