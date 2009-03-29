  1. استانها
  2. مازندران
۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۱:۲۷

سوادکوهی:

ترافیک امسال در جاده های استان مازندارن نسبت به سال گذشته روان تر است

ترافیک امسال در جاده های استان مازندارن نسبت به سال گذشته روان تر است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران گفت: به رغم افزایش میزان سفر به استان مازندران ترافیک امسال در استان نسبت به ایام نوروز در سال گذشته روان تر است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رمضانعلی سوادکوهی صبح دوشنبه در محل ستاد تسهیلات سفر مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گواهینامه رانندگانی که سه بار تخلف حادثه ساز را مرتکب شوند سوراخ شده و در صورتی که دوباره مرتکب تخلف حادثه ساز شوند حتی گواهینامه آنان نیز باطل می شود. 

وی بیان داشت: رانندگان با حرکات خطرناک در حین رانندگی و سرعتهای غیرمجاز در شهرها موجب ایجاد حادثه می شوند که پلیس با شدت با آنان برخورد و خودرو آنان تا پایان تعطیلات متوقف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نیروی های راهنمایی و رانندگی با تمام امکانات و توانایی در خدمت مردم هستند، خاطرنشان کرد: تصادفات درون شهری تاکنون نسبت به سال گذشته 10 درصد و تصادفات جرحی 20 درصد کاهش داشته است.

سوادکوهی تصریح کرد: کاهش آمار تصادفات نشان از همکاری مردم در رعایت قوانین و کنترل و برخورد به موقع پلیس با متخلفین است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران تعداد دانش آموزان تحت عنوان همیاران پلیس و پلیس یاران جوان را 370 هزار نفر اعلام کرد.

سوادکوهی در خصوص علت تخلفات حادثه ساز گفت: سرعت غیرمجاز، عدم توجه به جلو، عدم رعایت فاصله طولی و عدم رعایت حق تقدم از مهمترین علل تصادفات در شهرهای مازندران است.

وی  اضافه کرد: بستن کمربند ایمنی و استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران می تواند در کاهش بروز حواث رانندگی تاثیر گذار باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران ترافیک اغلب شهرهای مازندران را روان اعلام کرد و خاطرنشان کرد: تنها در شهرهای رامسر، تنکابن و چالوس شاهد ترافیکهای سنگین هستیم و در اغلب شهرهای دیگر استان ترافیک روان است.

وی تنظیم زمان سفرهای نوروزی از سوی مردم را یکی از مهمترین عوامل در روان بودن ترافیک در شهرهای مازندران عنوان کرد و گفت: آغاز سفرهای نوروزی چند روز قبل از سال نو و تدابیر پلیس موجب روان شدن ترافیک در شهرهای مازندران شد به رغم اینکه تعداد مسافران نوروزی امسال از سال گذشته بیشتر است.

کد مطلب 852629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها