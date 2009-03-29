درآمد گمرکات مازندران از مرز 103 میلیارد تومان گذشت

احمد کارگری در حاشیه بازدید از ستاد تسهیلات مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از بدرقه بیش از 39 هزار مسافر در گمرکات استان در سال 87 خبر داد و افزود: در سال 87 گمرکات استان مازندران از طریق فرودگاه ساری، پذیرای بیش از 35 هزار و 549 مسافر بودند و بیش از 39 هزار و 113 نفر مسافر را پذیرایی کردند که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته رشد شش درصدی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در سال 87، مازندرانی‌ها حدود 16 هزار کیلوگرم هدیه و سوغات به ارزش 132 هزار دلار دریافت کردند که این میزان در مقایسه با سال 86 از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب رشد چهار و 23 درصدی داشته است.

مدیرکل کمرگات مازندران گفت: مازندرانی‌ها در سال گذشته، پنج هزار و 90 کیلوگرم هدیه به ارزش بیش از 48 هزار دلار سوغات اهدا کردند که این میزان نیز به نسبت سال 86 از لحاظ وزنی هفت درصد و از لحاظ ارزشی 48 درصد رشد داشته است.

کارگری افزود: در 12 ماهه سال 87 حدود 116 هزار تن انواع کالا به ارزش 79 میلیون و 986 هزار دلار به مقصد کشورهایی آسیای میانه، روسیه، عراق و افغانستان صادر شد که این میزان نیز به نسبت سال 86 از نظر ارزشی از رشد یک درصدی برخوردار است.