یک میلیون و 800 هزار مسافر وارد گیلان شدند

محمد اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان مسافر نسبت به مدت مشابه پارسال 15.7درصد بیشتربوده است.

وی پیش بینی کرد: تا پایان تعطیلات نوروزی سه میلیون مسافر وارد گیلان شود تا از مواهب طبیعی و جاذبه های گردشگری استان دیدن کنند.

جانشین ستاد تسهیلات نوروزی گیلان همچنین با اعلام اینکه توسعه گردشگری استان نیازمند توجهی ویژه است، افزود: گیلان ظرفیتهای زیادی در بخش گردشگری دارد که باید پویا شود و از سوی بخش گردشگری یکی از مهمترین داشته‌های این استان برای توسعه و پیشرفت است.

اکبرزاده ادامه داد: بخش گردشگری از لحاظ فرهنگی نیز بسیار تاثیر‌گذاراست و توسعه آن، ارتقا و پیشرفت چشمگیر سطح فرهنگ یک منطقه را به دنبال خواهد داشت.

این مسئول یادآور شد: همچنین ایجاد مراکز اقامتی مناسب و ایجاد زیرساختهای لازم در استان در جذب بیشتر گردشگران موثر است.