24 نقطه در انزلی برای روانسازی ترافیک شناسایی شد

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بندرانزلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین طرح پارکبان برای مناطقی که با هجمه خودروها روبرو است در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ترافیک کمتر در انزلی به مسافران فرصت توقف و بهره مندی شهر از منافع اقتصادی ورود گردشگران را خواهد داد به شهروندان توصیه کرد در حد امکان از خودروهای عمومی استفاده کرده و در غیر این صورت از توقف خودرو در کنار خیابانها به ویژه در مرکز شهر خودداری کنند.

رئیس پلیس انزلی عنوان کرد: برای ایام نوروز تدابیر و تمهیدات انتظامی ویژه ای در این شهرستان گردشگرپذیر به اجرا گذاشته شده است.

مقدم خاوری اظهار داشت: پلیس برای رفاه حال گردشگران و شهروندان سرویس خدماتی و راهنمایی ویژه ای ارائه داده و حاشیه های امنیتی را پررنگ تر کرده است.

رئیس پلیس انزلی گفت: در ایام تعطیلات نوروزی با تقویت عوامل گشتی پیاده، سواری و موتوری در جهت پیشگیری از جرائم به ویژه سرقت اقدام جدی خواهد شد.

وی بیان کرد: برای ارائه خدمات انتظامی امنیتی 11 ایستگاه سیار پلیس در قالب کانکس و چادر پیش بینی شده است.

خاوری گفت: در جهت فرهنگسازی برای رعایت مسائل امنیتی، بروشورهایی تهیه و در ورودی شهرها به مسافران تقدیم می شود.

فرمانده نیروی انتظامی انزلی متذکر شد: برای کمپینگهای مسافران در ورودی شهر نیز حاشیه امنیتی تعریف و نیرو به صورت شبانه روزی در نظر گرفته شده است.