تربت حیدریه ظرفیت اسکان روزانه پنج هزار گردشگر را داراست

محمد انصاری پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به بیشترین ظرفیت اسکان در مدارس این شهرستان افزود: به ازای هر کلاسی که در اختیار فرهنگیان قرار می گیرد سه هزار تومان و از دیگر گردشگران نیز پنج هزار تومان دریافت می شود.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تربت حیدریه عنوان کرد: پارک شهید خاکساری که دارای خدماتی از قبیل سرویس بهداشتی و نمازخانه است نیز برای برپایی چادر مسافرتی توسط گردشگران در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص اطلاع رسانی برای گردشگران در این شهر گفت: دو پایگاه در مبادی ورودی شهر و چهار پایگاه اطلاع رسانی نیز در سطح شهر راه اندازی شده است.

انصاری پور افزود: در این پایگاه ها مسافران راهنمایی و کتابچه و بروشور اطلاعات نقشه شهر و استان بین مسافران و گردشگران توزیع می شود.

وی از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در موزه مردم شناسی این شهر خبر داد و اظهار داشت: نمایشگاهی از آثار سرمه دوزی، تابلو فرش و سفال در این موزه برگزار شده است.

انصاری پور با اشاره به استقبال مردم از موزه مردم شناسی این شهر بیان داشت: موزه مردم شناسی تربت حیدریه از ساعت 8 صبح تا 18 برای بازدید علاقمندان دایر است.

وی در خصوص جاذبه های گردشگری و اماکن تاریخی این شهرستان گفت: مجموعه تاریخی مزار قطب الدین حیدر، مسجد جامع قدیم، رباط طبسی، آرامگاه شیخ ابوالقاسم گورگانی، رباط لاری، رباط کسکک، مسجد کدکن، بنای مقبره شیخ حیدر، حمام حاجی رئیس، پارک کوهستانی پیشکوه، ارتفاعات مل کوه، مناطق شکار ممنوع، بزمار و ژرف، غار ماه پری، آبشار رود معجن و رودخانه حصار از جاذبه های گردشگری و اماکن تاریخی این شهرستان است.

انصاری پور در خصوص میزان ورود مسافر و گردشگر به این شهر اظهار داشت: روزانه حدود 15 هزار مسافر و گردشگر به این شهر وارد می شوند.