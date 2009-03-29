تعداد دهیاریهای گلستان به 839 دهیاری افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده پیش از ظهر یکشنبه به خبرنگاران در این زمینه افزود: در سال 87 برای هفت روستای استان مجوز تأسیس دهیاری از وزارت کشور اخذ شده که با احتساب این تعداد، مجوزهای اخذ شده به 839 مورد رسیده است.

وی اظهار داشت: اکنون بیش از 80 درصد جمعیت روستایی استان زیرپوشش دهیاری قرار دارند و در سال جاری نیز شماری دهیاری در استان افزوده می شود.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای فعالیت دهیاریها تاکنون 149 خودرو حمل زباله، 94 بیل بکهو و تراکتور بیل دا و سه دستگاه ماشین آتش نشانی به دهیاریها واگذار شده است.

معاون عمرانی استاندار گلستان بیان داشت: همچنین در سال گذشته نیز 80 دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدماتی، با ارزش بیش از 21میلیارد ریال به دهیاریهای استان واگذار شده که این ماشین آلات شامل 20 دستگاه بیل بکهو و 23دستگاه تراکتور روستایی بیل دار است.



غلامزاده یادآور شد: علاوه بر این پارسال، 37 دستگاه خودروی حمل پسماند و زباله نیز در اختیار دهیاریها قرار گرفته است و مقرر شده از محل اعتبارات سفر ریاست جمهور، 20 دستگاه خودروی حمل پسماند برای دهیاری ها تهیه شود.

معاون عمرانی استاندار گلستان افزود: تاکنون 60 درصد این اعتبار اختصاص یافته 40 درصد نیز به صورت اقساط توسط دهیاری پرداخت می شود.

استان گلستان یکهزار روستا دارد.