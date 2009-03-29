طاهری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: برای حضور در پنجاه و سومین دوسالانه بین‌المللی ونیز، ایرج اسکندری، صداقت جباری و حمیدرضا آویشی هنرمندانی هستند که آثار خود را به نمایش خواهند گذاشت.

وی افزود: قصد داریم که یک هنرمند دیگر را در روز های آینده به این جمع اضافه کنیم تا با چهارهنرمند در این دوسالانه حضوری پر رنگ داشته باشیم.

مشاور هنری مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی افزود: 40 هنرمند را نیز به عنوان میهمان به دوسالانه ونیز خواهیم برد تا از نمایشگاه آثار این دوسالانه بازدید کنند. تاکنون حضور هریش شیوا، فرزین هدایت زاده، امیر رستمی و محمود آزادنیا برگزیدگان نخستین جشنواره تجسمی فجر در این دوسالانه مشخص شده و تا پایان فروردین ماه نیز دیگر هنرمندانی اعزامی به دوسالانه ونیز معرفی خواهند شد.

حضور در پنجاه و سومین دوسالانه بین‌المللی ونیز سومین تجربه ایران در این دوسالانه معتبرعرصه هنرهای تجسمی است. ایران پیش از این در پنجاهمین و پنجاه و یکمین دوسالانه ونیز حضور داشته است. پنجاه و سومین دوره دوسالانه‌ بین‌المللی ونیز از 18 خردادماه تا 2 آذرماه سال 88 ( 7 ژوئن تا 22 نوامبر ) در ونیز برگزار می‌شود.

