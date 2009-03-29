668 هزار مسافر در یزد اسکان یافتند

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: آمار مسافران ورودی به استان یزد نیز از آغاز سال نو تا روز هشتم فرودین ماه جاری بیش از دو میلیون و 19 هزار و 540 نفر بوده است.

وی افزود: آمار اسکان مسافران نوروزی بر مبنای نفر شب خواب محاسبه شده و این آمار به غیر از تعداد انبوهی از مسافرانی است که در منازل اقوام و خویشان خود اسکان یافته اند.

سیفی خاطرنشان کرد: میزان اسکان مسافران در مرکز استان و سایر شهرستانهای استان یزد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و پیش بینی می شود در باقی مانده روزهای تعطیل پایان سال نیز آمار مسافران اسکان یافته همچنان سیر صعودی طی کند.

وی همچنین با ابراز رضایت از توزیع سفر در شهرستانهای مختلف استان یزد بیان داشت: امسال با برنامه ریزی های ویژه انجام شده، آمار اسکان در شهرستانهای استان نیز قابل توجه بوده است به نحوی که طبس به عنوان دورترین شهرستان استان یزد، رتبه دوم سفر پس از مرکز استان را به خود اختصاص داده است.

سیفی، برپایی تورهای یک روزه یزدگردی و نامگذاری هر روز از ایام تعطیلات نوروز به نام یک شهرستان و ارائه خدمات ویژه در این روز در شهرستان مورد نظر را از اقدامات موثر در توزیع سفر استان یزد اعلام کرد.

وی همچنین یادآور شد: پس از یزد و طبس، شهرستانهای اردکان، میبد و ابرکوه نیز در رتبه های سوم تا پنجم اسکان مسافران نوروزی قرار گرفته اند.