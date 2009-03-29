سفر با وسایل نقلیه عمومی در گلستان 19 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی لطفی ظهر یکشنبه در کمیته ستاد تسیلات سفرهای نوروزی استان اظهار داشت: تمایل مردم برای سفر با خودروهای شخصی دلیل اصلی کاهش استقبال از ناوگان حمل و نقل عمومی است.

وی افزود: از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون 631 هزار و 936 مسافر از طریق پایانه های استان جابجا شدند که این تعداد در قالب 36 هزار و 836 سفر با حمل و نقل عمومی شامل 79 درصد با مینی بوس، 11 درصد با سورای های کرایه ای و 10 درصد با اتوبوس بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون سه هزار و 323 سفر با اتوبوس انجام شده و روزانه 238 دستگاه اتوبوس از استان خارج می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان ادامه داد: یک میلیون و 200 هزار مسافر نوروزی سال گذشته در استان جابجا شده است و میزان جابجایی مسافر در این ایام 7.7 درصد و میزان سفرهای برون استانی نیز 27.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشته است.

لطفی بیان داشت: اتوبوسرانی گرگان و گنبد در استان گلستان طی ایام نوروز کشیک هستند و تدابیر لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران صورت گرفته است.

وی یادآور شد: 31 شرکت اتوبوسرانی با 386 اتوبوس و پنج تشکل صنفی در زمینه حمل و نقل در استان فعالیت دارند.