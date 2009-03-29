رژیم صهیونیستی از اعمال محدودیت درباره زندانیان فلسطینی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانیل فرید مان وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و مسئول کمیته تصمیم گیری درباره مبادله اسرا با حماس به رادیو اسرائیل گفت : تل آویو در مقابل هر قانون حمایت از حقوق اسرا خواهد ایستاد.

وی افزود: اسرائیل تصمیم دارد مانع ملاقات صلیب سرخ با زندانیان فلسطینی شود، موضوعی که می تواند به بدتر شدن شرایط برای این زندانیان بینجامد.

این مقام ارشد قضایی رژیم صهیونیستی همچنین از محدود کردن دسترسی زندانیان فلسطینی به کتاب، تلویزیون، رادیو و روزنامه خبر داد.

گفتنی است، رژیم صهیونیستی تصمیم دارد با فشار نظامی سیاسی و مردمی بر جنبش حماس، گلعاد شالیت یک نظامی خود را از اسارت مبارزان فلسطینی برهاند، موضوعی که فلسطینی ها انجام آن را منوط به آزادی فلسطینی های در بند این رژیم کرده اند.