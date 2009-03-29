آزادی شالیت در آینده نزدیک بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،" اوید یزکل" یک وزیر کابینه اولمرت درباره سفر شب گذشته" اوفر دکل" نماینده ویژه ایهود اولمرت نخست وزیر مستعفی این رژیم در مذاکرات به قاهره، درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات با حماس درباره آزادی گلعاد شالیت ابراز ناامیدی کرد.

وی ادامه داد: بعید است مذاکرات با حماس درباره آزادی شالیت در آینده نزدیک به آزادی وی منجر شود.

رژیم صهیونیستی تلاش می کند که موضوع آزادی شالیت را با محاصره غزه مرتبط کند. این در حالی است که حماس با این مسئله مخالف است.

گفته می شود برخی از افرادی که در آستانه آزادی قرار دارند مجوز ورود به کرانه باختری را نخواهند داشت و در اصل آنها به مناطق دیگر تبعید می شوند.

شالیت ژوئن سال 2006 توسط مبارزان فلسطینی به اسارت گرفته شد.





