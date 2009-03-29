موزه رختشویخانه بالاترین آمار بازدیدکنندگان آثار تاریخی زنجان را کسب کرد

فرهنگ فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: 33 هزار و 266 نفر از گنبد سلطانیه، 44 هزار و 469 نفر از موزه رختشویخانه و تعداد بازدید کنندگان از غار کتله خور را هشت هزار و 749 نفر عنوان کرد.

وی‌ با بیان اینکه اغلب مسافران وارد شده به استان از مراکز تاریخی، تفریحی و توریستی آن بازدید کردند، افزود:‌ گنبد سلطانیه، رختشویخانه و غار کتله خور از جمله آثار تاریخی این استان است که بیشترین بازدیدکنندگان را طی این مدت داشته اند.

فرخی در ادامه با اشاره به بازید گردشگران نوروزی از مردان نمکی معدن چهره آباد افزود: در طی سفرهای نوروزی بیش از 14 هزار نفر از مردان نمکی به نمایش درآمده در موزه (عمارت) ذوالفقاری دیدن کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان همچنین به نظارتهای انجام شده از صنوف و واحدهای مختلف در این استان اشاره کرد و گفت: طی این مدت 36 مورد بازدید نظارتی از مراکز اقامتی،142 مورد بازید از رستورانها و مراکز بین راهی، 34 مورد بازدید از دفاتر خدمات مسافراتی، 27 مورد بازدید نیز از مراکز اقامتی موقت، انجام شده است.

فرخی افزود: بر اساس بازدیدهای نظارتی انجام شده 37 مرکز پذیرایی مورد تشویق قرار گرفتند، به 41 مرکز اقامتی، دفتر خدمات مسافرتی و مرکز پذیرایی تذکر و به 10 مرکز اخطار کتبی داده شد.

وی تعداد شکایات واصله طی مدت زمان اجرای طرح نوروزی توسط این سازمان از مراکز اقامتی استان را شش فقره، دفاتر مسافرتی و تورها را چهار فقره و مراکز پذیرایی را هشت فقره عنوان کرد.