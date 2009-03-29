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۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۴۹

یک مقام ارشد اروپایی:

نشست لندن به نقش بیشتر چین در اقتصاد جهان نمی پردازد

نشست لندن به نقش بیشتر چین در اقتصاد جهان نمی پردازد

به گفته کمیسیونر روابط خارجی اتحادیه اروپا، دادن نقش بیشتر به چین در اقتصاد جهان در دستور کار نشست کشورهای عضو گروه 20 در لندن نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنیتا فررو والدنر گفت : اروپا از رشد روزافزون چین استقبال می کند، اما داده شدن نقش بیشتر به پکن در اقتصاد جهان در دستور کار نشست گروه 20 در لندن نیست.

وی افزود: محور اصلی مذاکرات سران جهان در لندن رسیدن به نتایج محسوس برای احیای اقتصاد جهان است.

در شرایطی که چین خواستار داشتن نقش بیشتر در صندوق بین المللی پول و دیگر موسسات بین المللی اقتصادی شده است، والدنر افزود: تصمیم گیری درباره داده شدن نقش بیشتر به پکن در موسسات اقتصادی جهان موضوعی است که بیشتر به تصمیم گیرندگان صندوق بین المللی پول و دیگر موسسات مالی جهان مربوط می شود و نیاز به بحث و بررسی گسترده تر دارد.

نشست اقتصادی گروه 20 برای بررسی بحران مالی جهانی در لندن در دوم آوریل برگزار خواهد شد.

کد مطلب 852831

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