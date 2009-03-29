نشست لندن به نقش بیشتر چین در اقتصاد جهان نمی پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنیتا فررو والدنر گفت : اروپا از رشد روزافزون چین استقبال می کند، اما داده شدن نقش بیشتر به پکن در اقتصاد جهان در دستور کار نشست گروه 20 در لندن نیست.

وی افزود: محور اصلی مذاکرات سران جهان در لندن رسیدن به نتایج محسوس برای احیای اقتصاد جهان است.

در شرایطی که چین خواستار داشتن نقش بیشتر در صندوق بین المللی پول و دیگر موسسات بین المللی اقتصادی شده است، والدنر افزود: تصمیم گیری درباره داده شدن نقش بیشتر به پکن در موسسات اقتصادی جهان موضوعی است که بیشتر به تصمیم گیرندگان صندوق بین المللی پول و دیگر موسسات مالی جهان مربوط می شود و نیاز به بحث و بررسی گسترده تر دارد.

نشست اقتصادی گروه 20 برای بررسی بحران مالی جهانی در لندن در دوم آوریل برگزار خواهد شد.

