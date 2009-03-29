شرایط ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری تهران دراطلاعیه ای اعلام کرد: ثبت نام از داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان از روز 13 تا 19 فروردین ماه جاری به مدت هفت روز به عمل خواهد آمد.

طبق این اطلاعیه این اقدام در اجرای ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان انجام می شود.



بنابر این گزارش واجدین شرایط قانونی می توانند همه روزه در مهلت مقرر و در وقت اداری شخصا یا به وسیله نماینده خود که کتبا معرفی شده باشد با در دست داشتن 12 قطعه عکس جدید 6 در 4 و چهار نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه به فرمانداری تهران مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.



داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان به موجب ماده 3 قانون انتخابات مجلس مذکور باید به هنگام ثبت نام واجد شرایط زیر باشند:

الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.

ب- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.

ج- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.

د- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.

ه-نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.



تبصره 1- مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق ، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.



تبصره 2- کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحا و یا ضمنا اجتهاد آنان را تایید کرده باشند از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.



تبصره 3- ضرورت ندارد که نمایندگان ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.

به گزارش مهر انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری خرداد ماه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در دوحوزه انتخابیه تهران و گلستان برگزار می شود.