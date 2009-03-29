البشیر در نشست سران عرب شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ،عمر البشیر تصمیم گرفت در نشست سران عرب که فردا دوشنبه در دوحه برگزار می شود، شرکت کند تا به بحث و جدل درباره مشارکتش در این نشست پایان دهد.
"عبدالمنعم مبروک" سفیر سودان در قاهره در این باره به روزنامه الاهرام مصر گفت : کمیته ای که برای این منظور تشکیل شده است به رئیس جمهور البشیر توصیه کرده است با توجه به مطالعات امنیتی و سیاسی در نشست دوحه شرکت کند.
دادگاه بین المللی جنایی چهاردهم اسفند 87 عمر البشیر را به دست داشتن در کشتار دارفور متهم و با استناد به این اتهامات حکم بازداشت وی را صادر کرد.
رئیس جمهوری سودان با وجود حکم دادگاه بین المللی جنایی مبنی بر بازداشت وی در نشست سران کشورهای عربی در قطر شرکت می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،عمر البشیر تصمیم گرفت در نشست سران عرب که فردا دوشنبه در دوحه برگزار می شود، شرکت کند تا به بحث و جدل درباره مشارکتش در این نشست پایان دهد.
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