تظاهرات بر ضد فقر و بیکاری سرتاسر اروپا را فراگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در آستانه برگزاری نشست گروه بیست در لندن، دهها هزار نفر در شهرهای اصلی و پایتختهای اروپایی با تظاهرات اعتراض آمیز خواستار پایان دادن سران جهان به بیکاری، بی مسئولیتی در قبال محیط زیست، فقر و بی عدالتی شدند.

در لندن محل برگزاری نشست گروه 20، تظاهرات پررنگ تر بوده و بیشتر از سی هزار نفر به دعوت 150 اتحادیه و جمعیت کارگری و اجتماعی و همچنین طرفدار محیط زیست در اعتراضات امروز شرکت کرده بودند.

در تظاهرات مردمی در لندن، اتحادیه های تجاری، آژانس های امداد، گروههای مذهبی و طرفداران محیط زیست با شعار "مردم اولویت دارند" از سران کشورهای گروه 20 خواستند در بررسی بحران مالی جهانی، مردم را فراموش نکنند.

تظاهرات کنندگان عصبانی اروپایی خواستار برخورد با مقصرین اصلی بحران مالی جهانی شده و اعلام کردند: بحران مالی جهانی یک بحران طبیعی نیست، بلکه ناشی از فساد گروههای اقتصادی است، موضوعی که مردم عادی باید بهای آن را بپردازند.

در آلمان تظاهرات کنندگان در فرانکفورت و برلین از سران جهان خواستند، مردم را قربانی صاحبان ثروت نکنند.

در حالی که چندین هزار نفر در برلین تظاهرات کردند، بیشتر از 15 هزار نفر در فرانکفورت علیه سیاستهای غلط اقتصادی سران غرب تظاهرات کردند که این تظاهرات به درگیری با پلیس انجامید.

حدود شش هزار و پانصد نفر نیز در وین با تظاهرات خیابانی اعلام کردند، کاپیتالیسم دیگر جوابگو نیست و اصلاحات آن را ترمیم نخواهد کرد.

در حالی که شش هزار نفر نیز در پاریس به خیابانها ریخته اند، هزاران نفر نیز در ژنو، رم و دیگر شهرهای مهم اروپا به سیاستهای اقصادی غرب اعتراض کردند.

در شرایطی که جهان بدترین شرایط اقتصادی را که از دهه 1930 تاکنون بی سابقه بوده است، از سرمی گذراند، مردم اروپا و به ویژه انگلیس به شدت تحت فشار اقتصادی قرار گرفته اند.

با تداوم بحران اقتصادی در انگلیس، تعداد بیکاران این کشور به مرز دو میلیون نفر رسیده و قیمت مسکن در نتیجه رکود بازار، 11 درصد کاهش یافته است. وضعیت صنعت انگلیس نیز در بدترین شرایط خود از سال 1981 ارزیابی شده است، وضعیت در سایر کشورهای اروپایی و آمریکا نیز به همین شکل است.



تظاهرات کنندگان در راهپیمایی اعتراض آمیز خود از محل پارلمان انگلیس و همچنین دفتر گوردون براون نخست وزیر این کشور عبور کردند تا صدای اعتراض خود را به سران این کشور برسانند.

نشست اقتصادی گروه 20 به منظور بررسی بحران مالی جهانی در لندن در روز پنجشنبه (دوم آوریل) برگزار خواهد شد.