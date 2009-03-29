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۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

پس از کسب نتایج ضعیف ؛

علی دایی از سرمربیگری تیم ملی برکنار شد / بررسی گزینه های جانشینی

علی دایی از سرمربیگری تیم ملی برکنار شد / بررسی گزینه های جانشینی

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان به دنبال کسب نتایج ضعیف این تیم در راه صعود به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی از سمت خود برکنار شد تا مذاکره به گزینه های جانشینی وی آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان امروز نشست هایی را برای تعیین وضعیت کادر فنی تیم ملی برگزار کردند ، در نهایت علی دایی سرمربی این تیم به دنبال شکست برابر تیم ملی عربستان از سمت خود برکنار شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان شب گذشته در ورزشگاه آزادی تهران برابر تیم ملی فوتبال عربستان با نتیجه 2 بر یک شکست خورد تا شانس خود برای صعود به جام جهانی را به حداقل برساند.

پس از این دیدار مردم در شعارهایی خواستار برکناری کادر فنی تیم ملی و ایجاد تغییراتی مثبت در تیم ملی فوتبال کشورمان شدند.

فدراسیون فوتبال در حال بررسی گزینه های سرمربیگری تیم ملی و جانشینی علی دایی است که هنوز در این مورد به گزینه نهایی نرسیده است.

کد مطلب 852843

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