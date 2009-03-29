علی دایی از سرمربیگری تیم ملی برکنار شد / بررسی گزینه های جانشینی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان امروز نشست هایی را برای تعیین وضعیت کادر فنی تیم ملی برگزار کردند ، در نهایت علی دایی سرمربی این تیم به دنبال شکست برابر تیم ملی عربستان از سمت خود برکنار شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان شب گذشته در ورزشگاه آزادی تهران برابر تیم ملی فوتبال عربستان با نتیجه 2 بر یک شکست خورد تا شانس خود برای صعود به جام جهانی را به حداقل برساند.

پس از این دیدار مردم در شعارهایی خواستار برکناری کادر فنی تیم ملی و ایجاد تغییراتی مثبت در تیم ملی فوتبال کشورمان شدند.

فدراسیون فوتبال در حال بررسی گزینه های سرمربیگری تیم ملی و جانشینی علی دایی است که هنوز در این مورد به گزینه نهایی نرسیده است.