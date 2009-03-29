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۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۰۱

پس از نشست امروز ؛

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برکناری دایی را تایید کرد/ عذرخواهی از مردم

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برکناری دایی را تایید کرد/ عذرخواهی از مردم

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان نشست امروز خود ضمن صدور اطلاعیه ای، برکناری علی دایی از سرمربیگری تیم ملی فوتبال کشورمان را تایید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه فدراسیون فوتبال که به نقل از اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون منتشر شده آمده است: « هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از حضور گرم مردم عزیز و فهیم ایران اسلامی در حمایت از تیم ملی کشورمان و ضمن عذرخواهی از آحاد مردم بدلیل عدم کسب نتیجه مناسب در دیدار تیم ملی ایران و عربستان به استحضار مردم عزیز کشورمان می رساند:

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقای علی دایی در طول مدت مربیگری خود که توانست با جوان گرایی ، بازیکنان ارزنده ای را به فوتبال ملی ایران معرفی نماید، با تغییر ایشان موافقت می شود.»

کد مطلب 852861

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