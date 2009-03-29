هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برکناری دایی را تایید کرد/ عذرخواهی از مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه فدراسیون فوتبال که به نقل از اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون منتشر شده آمده است: « هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از حضور گرم مردم عزیز و فهیم ایران اسلامی در حمایت از تیم ملی کشورمان و ضمن عذرخواهی از آحاد مردم بدلیل عدم کسب نتیجه مناسب در دیدار تیم ملی ایران و عربستان به استحضار مردم عزیز کشورمان می رساند:

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات آقای علی دایی در طول مدت مربیگری خود که توانست با جوان گرایی ، بازیکنان ارزنده ای را به فوتبال ملی ایران معرفی نماید، با تغییر ایشان موافقت می شود.»