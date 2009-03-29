خواستار ایجاد سپر امنیتی مشترک برای منطقه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری مدودف در گفتگو با بی بی سی اظهار داشت : باراک اوباما را به خوبی می شناسم و در دو تماس تلفنی که از زمان روی کار آمدن وی با هم داشته ایم و همچنین از نامه نگاریها و پیامهای وی، نگاه رئیس جمهور آمریکا به مسائل جهانی را مثبت می بینم.

وی ادامه داد: در مسائل مختلفی نظرات اوباما را با نظرات روسیه یکی می دانم، اما آنچه اهمیت دارد،عملی شدن این نظرات است .

مدودف درباره مدرنیزه کردن ارتش روسیه نیز گفت : مدرنیزه کردن ارتش روسیه یک ضرورت طبیعی و زمانی است و مسکو به ارتشی در شان قرن بیست و یکم نیاز دارد.

رئیس جمهوری روسیه مدرنیزه کردن ارتش این کشور را علیه هیچ کشوری ندانست و اظهار داشت : تقویت ارتش تنها با هدف تقویت توانایی دفاعی مسکو صورت می گیرد که حق هر کشوری است.

وی بار دیگر با استقرار سپرموشکی آمریکا در مرزهای روسیه نیز مخالفت کرد و گفت : ما خواستار ایجاد یک سپرامنیتی مشترک برای منطقه هستیم.