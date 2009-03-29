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۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۵۵

مدودف:

خواستار ایجاد سپر امنیتی مشترک برای منطقه هستیم

خواستار ایجاد سپر امنیتی مشترک برای منطقه هستیم

رئیس جمهوری روسیه با رد استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در مرزهای روسیه از مدرنیزه کردن ارتش این کشور خبر داد و خواستار ایجاد سپر امنیتی مشترک برای منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری مدودف در گفتگو با بی بی سی اظهار داشت : باراک اوباما را به خوبی می شناسم و در دو تماس تلفنی که از زمان روی کار آمدن وی با هم داشته ایم و همچنین از نامه نگاریها و پیامهای وی، نگاه رئیس جمهور آمریکا به مسائل جهانی را مثبت می بینم.

وی ادامه داد: در مسائل مختلفی نظرات اوباما را با نظرات روسیه یکی می دانم، اما آنچه اهمیت دارد،عملی شدن این نظرات است .

مدودف درباره مدرنیزه کردن ارتش روسیه نیز گفت : مدرنیزه کردن ارتش روسیه یک ضرورت طبیعی و زمانی است و مسکو به ارتشی در شان قرن بیست و یکم نیاز دارد.

رئیس جمهوری روسیه مدرنیزه کردن ارتش این کشور را علیه هیچ کشوری ندانست و اظهار داشت : تقویت ارتش تنها با هدف تقویت توانایی دفاعی مسکو صورت می گیرد که حق هر کشوری است.

وی بار دیگر با استقرار سپرموشکی آمریکا در مرزهای روسیه نیز مخالفت کرد و گفت : ما خواستار ایجاد یک سپرامنیتی مشترک برای منطقه هستیم. 

کد مطلب 852864

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