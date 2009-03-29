سرمربی آینده تیم ملی داخلی است / زمانی باختیم که فکرش را هم نمی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که در حاشیه نشست امروز اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن تایید رسمی خبر برکناری علی دایی از سرمربیگری تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: جا دارد از مردم خوب کشورمان که در ورزشگاه آزادی حضور داشتند و آنهایی که از طریق تلویزیون شاهد شکست تیم ملی برابر عربستان بودند عذرخواهی کنم که نتوانستیم خواسته های آنها را برآورده کنیم.

وی ادامه داد: ما درست در دیداری باختیم که فکرش را هم نمی کردیم. دیدار با عربستان برای ما از اهمیت بالایی برخوردار بود اما متاسفانه نتوانستیم از این بازی با دست پرخارج شویم.

کفاشیان با اشاره به نشست امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: در نشست امروز اعضای حاضر با اکثریت آرا رای به برکناری علی دایی دادند که در تماس با وی ، آقای دایی هم این تغییرات را پذیرفت و مخالفتی با برکناری نداشت.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه دادک مذاکراتی را با برخی گزینه های فدراسیون فوتبال انجام داده ایم و تا مشخص شدن جانشین علی دایی، روته مولر هدایت تیم ملی را برعهده خواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر تا قبل از دیدار با سنگال ( 12 فروردین) با گزینه داخلی به توافق برسیم قطعا در این بازی روی نیمکت خواهد نشست در غیر اینصورت طی روزهای آینده سرمربی را انتخاب خواهیم کرد.

کفاشیان با تاکید بر اینکه سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان قطعا داخلی است خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط حساس تیم ملی و اینکه مربیان خارجی زمان می خواهند و شناختی از فوتبال ایران ندارند، قطعا از بین گزینه های داخلی یکی را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال با تشکر و عذرخواهی مجدد از مردم فوتبالدوست ایران گفت: ما در این یکسال تمام تلاشمان را انجام دادیم تا تیم ملی با بهترین شرایط به جام جهانی صعود کند اما متاسفانه در دیداری حساس و سرنوشت سازی نتیجه را واگذار کرد تا شرمنده مردم خوب کشورمان شویم.