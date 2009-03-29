مذاکره فدراسیون فوتبال با مایلی کهن / شرایط ویژه برای جانشینی دایی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نشست امروز خود رای به برکناری علی دایی از سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان دادند، عصر امروز از سوی مسئولان این فدراسیون با محمد مایلی کهن مذاکراتی انجام شد.

براساس اطلاعات خبرنگار مهر، در این مذاکرات که در چند نوبت صورت گرفت محمد مایلی کهن شرایط ویژه ای را برای پذیرش تیم ملی به مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام کرده است.

براین اساس مایلی کهن در خواسته هایش درخواست مالی نداشته است اما عنوان کرده در شرایطی حاضر است هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد که مدت قراردادش تنها برای سه دیدار حساس تیم ملی نباشد و زمان قرارداد کاملا مشخص باشد. این شرط اصلی مایلی کهن برای پذیرش هدایت تیم ملی و جانشینی علی دایی است.

علاوه بر محمد مایلی کهن، از افشین قطبی و امیر قلعه نویی نیز به عنوان گزینه های مد نظر فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان نام برده می شود.

قرار است مسئولان فدراسیون فوتبال پس از مذاکرات نهایی با گزینه های داخلی ، طی روزهای آینده سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمان را معرفی کنند.

تیم ملی فوتبال کشورمان پس از شکست 2 بر 1 برابر عربستان ، قرار است روز 12 فروردین در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی سنگال برود.